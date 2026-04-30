TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarken, turizm giderlerinde düşüş yaşandı. Veriler, yılın ilk çeyreğinde turizm gelirlerinde artışa rağmen turizm giderlerinde gerileme yaşandığını ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri, Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

Bu gelirin 9 milyar 694 milyon 574 bin doları ziyaretçilerden, 201 milyon 883 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi.

Turizm gelirinin yüzde 25,6'sını yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçilerin harcamalarında bireysel harcamalar öne çıktı. Toplam harcamaların 8,46 milyar doları kişisel, 1,22 milyar doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçi sayısı da artış gösterdi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 1,5 yükselerek 9 milyon 258 bin 129 kişiye ulaştı. Bu ziyaretçilerin yüzde 25,7'sini yurt dışında yaşayan vatandaşlar oluşturdu.

Kişi başı harcamalara bakıldığında, ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar olarak gerçekleşirken, yurt dışı ikametli vatandaşlarda bu rakam 72 dolar oldu. Turizm gelirinde en büyük payı yüzde 27 ile yeme içme harcamaları alırken, bunu yüzde 15,8 ile uluslararası ulaştırma ve yüzde 13 ile konaklama harcamaları izledi.

TÜRKİYE TERCİH NEDENLERİNDE GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER İLK SIRADA

Ziyaretçilerin Türkiye'yi tercih nedenlerinde ilk sırada yüzde 55,3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler yer aldı. Bunu yüzde 26,8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 8,2 ile alışveriş takip etti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise yüzde 66,7'si ülkeye akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

Öte yandan turizm giderleri aynı dönemde yüzde 9,1 azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolara geriledi. Bunun 1,73 milyar doları kişisel, 493,8 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise yüzde 13,1 artarak 2 milyon 936 bin 279 kişiye yükseldi. Bu kişilerin ortalama harcaması 758 dolar olarak kaydedildi.