Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda ise 198 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyon bölgelerinde tünel ve sığınak imha çalışmaları da sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesindeki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, son bir haftada 6 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Operasyon bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara, sığınak ve barınak tespit ile imha çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun, Menbic'te yok edilen 8 kilometrelik hatla birlikte toplam 785 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2026

Hudut güvenliğine ilişkin verilerde ise son bir haftada 198 kişinin yasa dışı geçiş girişimi sırasında yakalandığı açıklandı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana yakalanan kişi sayısının 2 bin 430'a ulaştığı belirtildi. Aynı dönemde 1.449 kişinin de sınır geçişi engellendiği, yıl başından bu yana engellenen kişi sayısının 25 bin 618 olduğu ifade edildi.

Hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğü vurgulandı. Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ise toplam 388 kilogram uyuşturucu madde ile 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.