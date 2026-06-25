Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çalışanların mesai takibinde parmak izi, yüz tanıma ve retina taraması gibi biyometrik verilerin kullanılmasının hukuka uygun olmadığını belirterek işverenleri uyardı.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çalışanların mesai takibinde biyometrik veri kullanımına ilişkin önemli bir ilke kararı yayımladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 29 Nisan 2026 tarihli kararıyla, parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik verilerin mesai kontrolü amacıyla işlenmesinin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat açısından ciddi sakıncalar taşıdığı vurgulandı. Kurul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edildiğini hatırlatarak, mesai takibi amacıyla bu verilerin işlenmesinde Kanun'da öngörülen veri işleme şartlarının bulunmadığını belirtti.

Açık rızanın da tek başına yeterli bir hukuki dayanak oluşturmadığına dikkat çekilen kararda, işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliği nedeniyle çalışanlardan alınan rızanın özgür iradeye dayanıp dayanmadığı konusunda tereddütler bulunduğu ifade edildi. Kurul ayrıca, mesai takibinin daha az müdahaleci yöntemlerle yapılmasının mümkün olduğu durumlarda biyometrik veri kullanımının 'ölçülülük' ilkesine aykırı olacağını vurguladı.

ALTERNATİF SİSTEMLER ÖNERİLDİ

KVKK, işverenlerin mesai takibi için biyometrik sistemler yerine şifreli kart veya PIN tabanlı giriş sistemleri, RFID/NFC kimlik kartları, imza föyleri ya da denetçi gözetiminde kayıt yöntemleri gibi alternatif uygulamalara yönelmesinin önem taşıdığını belirtti. Kararla birlikte iş yerlerinde yaygın olarak kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin, yalnızca mesai kontrolü amacıyla kullanılmasının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiği ortaya konuldu.