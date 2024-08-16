Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki TSK unsurlarının terörle mücadelesi hudutlarda da sürüyor.

'Evde Bakım' destekleri artışlı şekilde hesaplarda 'Evde Bakım' destekleri artışlı şekilde hesaplarda

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsın Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandığı duyuruldu.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Kaynak: igf