Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde(TBMM) Can Atalay için yapılan olağanüstü oturumda adeta 'vandallık' yaşandı TİP’li Ahmet Şık’a arkadan saldıran AKP’li Alpay Özalan’ın yumruğu sonrası büyük kavga çıktı. Meclis Genel Kurulu’nda merdivenlerde kan görüldü.

Anayasa Mahkemesi’nin cezaevinde tutuklu bulunan TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘Yok hükmünde’ olduğu yönündeki kararı sonrası muhalefet partileri Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığı’nın açıklaması ile Meclis bugün saat 14.00’da olağanüstü olarak toplandı.

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşülmesi ile ilgili açıklamayı okuyan AKP’li Bekir Bozdağ’ın olağanüstü toplantıyı yönetmemesi yönünde DEM Parti’den gelen öneri ile ilgili kürsüye çıkan TİP’li Milletvekili Ahmet Şık sert sözler söyledi. Şık, AKP sıralarına seslenerek "Sözü hiç uzatmayacağım. Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya da gerek yok” ifadelerini kullandı.

ARA SONRASI AHMET ŞIK YİNE AKP SIRALARINA SESLENDİ!

Toplantıyı yöneten AKP’li Bekir Bozdağ, çıkan gerginlik nedeniyle toplantıya 15 dakika ara verdi. Verilen ara sonrası Bozdağ, kürsüye çıkan milletvekillerinin konuşmalarına dikkat etmelerini istedi. Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Ahmet Şık yine AKP sıralarına doğru seslenerek şunları söyledi:

"Burada usulü konuşmaya gerek yok. Kanunsuzluğun teamül haline geldiği ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenlere makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz sözcükler 'vatan haini', 'FETÖ'cü', 'katil' terörisit. Can Atalay'a terörist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Herkes bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken bu sırada oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir."

MECLİS’TE MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ, KAN DÖKÜLDÜ

AKP’li milletvekili Alpay Özalan, o sırada kürsüde konuşan TİP’li Ahmet Şık’ın üstüne yürüyerek yumruk attı. Özalan’ın yumruğu sonrası Meclis Genel Kurulu bir anda karıştı. Özalan, Ahmet Şık’a arkadan vurduğu yumruk sonrası hızla uzaklaştı. AKP’li vekiller Ahmet Şık’ın üstüne yürürken yumruklu kavga çıktı. Milletvekillerinin kavgası dakikalarca sürerken toplantıya 45 dakika ara verildi. Öte yandan Genel Kurul’daki merdivenlerde kan görüldü.