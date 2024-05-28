Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ, bünyesinde çalışan trambüs şoförlerine yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Alanında uzman eğitimciler ve atölye mühendisleri tarafından verilen eğitimler, sabah ve öğlen olmak üzere iki oturum olarak gerçekleştiriliyor. Vardiyası uyan şoförlere yönelik düzenlenen program kapsamında ‘Yolcu ile iletişim kurma becerileri’, ‘Öfke kontrolü’, ‘İş sağlığı ve güvenliği’, ‘Trafik güvenliği’ ve ‘Trafik psikolojisi’ konularında eğitimler veriliyor.

Uzmanlar tarafından MOTAŞ idari binasında verilen eğitimlerde “Hatalarımızı Düzeltmek İçin Farkına Varalım” denilerek şu bilgiler paylaşıldı:

“Trafikte haklı olmak kaybettiklerimizi geri getirmez. Bundan dolayı haklı da olsak bir kazayı engellemek için önceliğimizden vazgeçelim. Bu davranış karşınızdakini kurtardığı gibi bizi de riskten kurtarır.

‘İLK DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLERSENİZ GERİSİ YANLIŞ GİDER’

İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz gerisi yanlış gider. Bu nedenle başlangıcı doğru yapalım ki arkası doğru devam edebilsin. Araç hâkimiyeti için en öncelikli kural doğru oturma pozisyonunda olmaktır. Doğru pozisyonda araç kullanırsanız araca olan hâkimiyetiniz artar; hataları ve yanlışları önceden fark edebilirsiniz.

Hatalı sürüş size kaybettirdiği gibi kurumunuza da kaybettirir. Sürücü doğru zamanda doğru yerde durabilirse hayatını kurtarabilir.

Her zaman trafikte önleyici tedbiri biz alalım. Zarara uğradıktan sonra haklı olmanın bir faydası yoktur. Hız daima felakettir. Tehlikeyi görüp olasılıklara göre pozisyon alın.

Doğru yer ve zamanda yavaşlayın. Takip mesafesini muhafaza edin. Trafik kurallarını çiğneyecek derecede kendinize aşırı güvenmeyin.”

Alanında uzman eğitimciler ve atölye mühendisleri tarafından verilen eğitimler, sabah ve öğlen olmak üzere iki oturum olarak gerçekleştiriliyor. Vardiyası uyan şoförlere yönelik düzenlenen program kapsamında ‘Yolcu ile iletişim kurma becerileri’, ‘Öfke kontrolü’, ‘İş sağlığı ve güvenliği’, ‘Trafik güvenliği’ ve ‘Trafik psikolojisi’ konularında eğitimler veriliyor.

Uzmanlar tarafından MOTAŞ idari binasında verilen eğitimlerde “Hatalarımızı Düzeltmek İçin Farkına Varalım” denilerek şu bilgiler paylaşıldı:

“Trafikte haklı olmak kaybettiklerimizi geri getirmez. Bundan dolayı haklı da olsak bir kazayı engellemek için önceliğimizden vazgeçelim. Bu davranış karşınızdakini kurtardığı gibi bizi de riskten kurtarır.

‘İLK DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLERSENİZ GERİSİ YANLIŞ GİDER’

İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz gerisi yanlış gider. Bu nedenle başlangıcı doğru yapalım ki arkası doğru devam edebilsin. Araç hâkimiyeti için en öncelikli kural doğru oturma pozisyonunda olmaktır. Doğru pozisyonda araç kullanırsanız araca olan hâkimiyetiniz artar; hataları ve yanlışları önceden fark edebilirsiniz.

Hatalı sürüş size kaybettirdiği gibi kurumunuza da kaybettirir. Sürücü doğru zamanda doğru yerde durabilirse hayatını kurtarabilir.

Her zaman trafikte önleyici tedbiri biz alalım. Zarara uğradıktan sonra haklı olmanın bir faydası yoktur. Hız daima felakettir. Tehlikeyi görüp olasılıklara göre pozisyon alın.

Doğru yer ve zamanda yavaşlayın. Takip mesafesini muhafaza edin. Trafik kurallarını çiğneyecek derecede kendinize aşırı güvenmeyin.”