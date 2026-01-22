Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime ve istihdama verdiği destek, açılan sergilerle taçlanıyor. Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı dersi kapsamında hazırlanan 'Zaman, Sanat ve Yorum: Vitrin Tasarımında Anlatılar' başlıklı öğrenci sergisi, Moda Akademisi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Akademileri, nitelikli eğitimin adresi oluyor. Moda Akademisi'nde verilen nitelikli eğitimin, disiplinli çalışmanın ve öğrencilerin emek dolu üretim süreçlerinin somut bir yansıması olarak dikkat çeken 3. dönemin 3.sergisi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

ORTAYA KONULAN ESERLER DİKKAT ÇEKTİ

Sergi açılışına Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, Moda Akademisi eğitmenleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta öğrencilerin özgün vitrin kurgularını tek tek inceleyen Lokman Ceyhan, çalışmaların sanatsal derinliği ve teknik başarısından övgüyle söz etti.

Sergide yer alan 7 ayrı vitrin tasarımı, 7 kursiyer tarafından günler süren yoğun emek ve titiz bir çalışma sürecinin ardından hazırlandı. Her bir vitrin, öğrencilerin hem teknik bilgi hem de sanatsal bakış açısını yansıtan özgün bir anlatı olarak sergide yerini aldı.

GÖRSEL MAĞAZACILIK ÜRÜNLERİ ORTAYA KONULDU

Moda Akademisi'nde verilen 'Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı Eğitimi', vitrin tasarımını yalnızca ürün sergileme alanı olmaktan çıkararak; zamanı, sanatı, kültürü ve yorumu bir araya getiren güçlü bir iletişim dili olarak ele alıyor. Bu anlayışla hazırlanan sergide öğrenciler, tarihsel ve sanatsal referanslardan beslenen kavramsal yaklaşımlarla özgün vitrin kurguları geliştirdi.

Sergide Çin Takvimi-At yılı ile güç ve dinamizmi, Füreyya Koral temasıyla kadın sanatı ve zarafeti, Cruise ile seyahat ve huzur duygusunu, Frida Kahlo ile kimlik ve sembolizmi, Semiha Berksoy temasıyla sahne sanatı ve güçlü kadın temsilini, Gatsby ile 1920'lerin ihtişamını, Mary Shelley-Frankenstein ile insanlık ve duygusal çatışmayı kursiyerler vitrin diliyle izleyiciye aktarıldı. Sergi, öğrencilerin yalnızca vitrin tasarım tekniklerini değil; aynı zamanda kavramsal düşünme, sanatsal yorumlama ve disiplinler arası üretim becerilerini geliştirdiklerini de ortaya koyuyor. Moda Akademisi'nde verilen uygulamalı ve proje temelli eğitimlerin, öğrencileri sektöre donanımlı bireyler olarak hazırladığı bir kez daha gözler önüne serildi.

GENÇ TASARIMCILARA İLHAM VERECEK

Eğitmen Öğr.Gör.Ferhat Dumanlı açılışta yaptığı konuşmada, bu tür sergilerin öğrencilerin özgüven kazanmasında ve mesleki gelişimlerinde önemli rol oynadığını vurgularken, Moda Akademisi'nin emek ve üretim odaklı eğitim anlayışıyla genç tasarımcılara ilham vermeye devam edeceğini ifade etti. Öte yandan görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı yeni dönem başvuruları 2 Şubat'a kadar devam ediyor.

Bilgi ve başvuru için www.istihdamakademileri.com'dan bilgi alınabilir.