Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalara imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin su ve elektrik arızalarına ücretsiz müdahale ettiği hizmetini artık kentin tamamında sunacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Mini Bakım Onarım Ekibi, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Başlangıçta Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan uygulama, artık Denizli genelinde ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek su tesisatı ve elektrik arızalarını ücretsiz olarak giderecek.

Beğeni toplayan hizmet artık 19 ilçede

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hizmetin kapsamını genişlettiklerini belirterek, “Amacımız büyüklerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek. Bu hizmetle, hem güvenli bir yaşam alanı sunuyor hem de onların gönlünü kazanıyoruz” dedi.

Nasıl başvuru yapılabilir?

65 yaş üstü vatandaşlar www.denizli.bel.tr adresinden veya ALO 153’e ulaşarak başvuru yapabilecek. Söz konusu destekten faydalanmak isteyen yurttaşların Denizli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları, hane halkı gelirinin 15 bin TL’yi geçmemesi, sadece personel desteğinin sunulacağı ve gerekli malzeme temininin ise başvuru sahibine ait olduğu belirtildi.