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İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerine kararlılıkla devam edeceğini bildrid.

İkamet ilini izinsiz terk eden Suriye uyruklu 1 kişi hakkında İl Göç İdaresi tarafından kimlik kapatma işlemi uygulanarak, ikamet iline geri dönmesi tebliğ edildi. MAlatya

Denetimler sonucunda vize ihlali yaptığı tespit edilen Mısır uyruklu 2 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

22 Şubat 2025 saat 08.00 ile 23 Şubat 2025 saat 08.00 arasında gerçekleştirilen denetimlerde, Kapalı Çarşı Mobil Göç Aracı'nda 49 yabancı uyruklu şahsın sistem ve evrak sorgulamaları yapıldı.

Malatya'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 49 yabancı uyruklu sistem ve evrak sorgulamaları yapıldı. MALATYA (İGFA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.