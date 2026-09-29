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Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Hakimlik, 36 şüphelinin tamamının tutuklanmasına, diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Toplam 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 36'sı tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli 25 Eylül'de gözaltına alınırken, 5 şüpheli daha soruşturma kapsamında yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Başsavcılık koordinesinde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ faaliyetleri kapsamında 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 38 şüphelinin tamamı tutuklandı.

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