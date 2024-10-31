Mısır’ın Kahire şehrinde bir yol projesinin yapımı için 800 yıl önce inşa edilen Selahaddin Eyyûbî’in annesi Melike Hatun’un mezarının bulunduğu türbenin yıkılması tepkilere nede oldu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kudus fatihi Selahaddin Eyyûbî el Kurdi’nin annesi Melike Xatun ve birçok tarihi mezarın yer aldığı türbenin tarihi Moğol, Osmanlı ve Memlük istilaları öncesine dayanıyor.

Mısır’da Osmanlı ve Artuklu tarihi yapılarının yıkılmasına tepki gösteren, Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği (MADDER) Başkanı İbrahim Yüksel, Bugün Mısır'da varlığını sürdüren tarihî yapıların tarzı ve işlemeleri Mardin'dekilerle aynı özellikleri taşıdığını söyledi.

Mısır'daki tarihi yapılar, gerek Artuklu gerekse Eyyubi dönemlerinden kalma kültürel miras olduğunu ifade eden Yüksel,” Bu yapıların kökleri bize bağlıdır. Aynı zamanda tüm insanların da ortak kültürel mirasıdır. Bu yapıların yol açma bahanesiyle yıkılması çabaları insanlık suçudur. Kültür katliamıdır. Bu yok edilmeye, bu yıkıma engel olunmalıdır. İzlerimizin o coğrafyadan silinmesi çabaları ve insanlığın ortak kültürel mirasının yok edilmesine engel olunması çağrımızı ulusal ve uluslararası tüm kuruluşların dikkatine sunuyor, bu yıkımın acilen durdurulması çağrımıza tüm duyarlı insanların katkı sunmasını bekliyoruz”dedi.

Mısır, Artuklu Devleti döneminin bazı süreçlerinde Valilikle yönetildiğine dikkat çeken Yüksel,” Artuklu Devletinin son valisi, Mardin'e Altunboğa Medresesini vakfeden ve Sultan İsa'nın Timur tarafından 1 yıl süreyle bir dönem hapsetti. Daha sonra da yanında alıkoyduğu süreçte Devlet yönetimini de üstlenmişti. Altunboğa lakaplı Baş Vezir Alaaddin'dir . Mısır Valiliği görevini tamamladıktan sonra Mardin'e dönmüş ve Başvezir olarak görevine devam etmiştir. Mezarı Halep' tedir. Selahaddin Eyyubi' bin de Mardin Tarihî Medreseleri ürünü 1,5 milyon kitapla yeni bir medeniyet kurduğu coğrafyadır Mısır. Osmanlı Devleti döneminde de Valilikle yönetilen Mısır son yüzyıl haricinde asırlar boyunca bize ait olmuş bir coğrafyadır. Devlet yetkililerimizin Mısır’da yaşanan bu tarih ve kültürel yıkıma dur demesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.