Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı renkli bir törenle kutladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkulu bir törenle kutladı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen alanda minik yürekler, bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

LOKOSAHNE BAYRAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı renkli bir törenle kutladı. Kutlamalar için Lokosahne, Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı. Kırmızı-Beyaz renklere bürünen alanda çocuklar öğretmenleri eşliğinde ellerinde bayraklar ve balonlarla dans etti. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada çocuklar güzel bir gün geçirdi.

BAYRAMIN ANLAMI MİNİK KALPLERE DOKUNDU

Etkinlik boyunca bayramın coşkusunu doyasıya yaşayan minikler, 23 Nisan’ın kendilerine armağan edilen özel bir gün olduğunu bir kez daha hissetti. Öğretmenler, çocuklara bayramın anlam ve önemini anlatarak bu özel günü unutulmaz kıldı.