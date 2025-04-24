23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pazaryeri ilçesinde yine renkli ve anlamlı anlara sahne oldu. İlçedeki kamu kurumlarının bir günlük temsili yöneticileri çocuklar olurken, en dikkat çeken anlardan biri ise Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde yaşandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Anaokulu öğrencisi Mert Ersoy, hayalini kurduğu mesleği bir günlüğüne de olsa deneyimleme fırsatı buldu. “Doktor olmak istiyorum” diyen minik Mert, Acil Servis’te temsili görev alarak stethoskopu boynuna taktı, beyaz önlüğünü giydi.

Mert’in ilk hastası ise hastanenin deneyimli doktorlarından Dr. Gülçin Bozkaya oldu. Küçük doktorun hastasıyla ilgilenme şekli ve ciddi tavırları hem hastane personelini hem de izleyenleri gülümsetti.

Pazaryeri Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın hayallerini önemseyen bir anlayışla bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Mert’in doktorluk sevdası bizi duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

23 Nisan’ın coşkusunu meslek hayalleriyle birleştiren minik Mert, bu özel günü unutulmaz kıldı.