Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, bir dizi temas kapsamında Bursa'ya ziyaret gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten'in Bursa ziyaretinde ilk durak Bursa Valisi Erol Ayyıldız oldu.

Heykel'deki tarihi valilik binasında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ökten, daha sonra "Resimlerle Ayetler" temalı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Resimlerle Ayetler" sergisinin açılış töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Musikî Projesi öğrencilerinin hazırladığı eserler dinlendi. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, sergiyi gezerek öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi sonrasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği'ni ziyaret etti. Ardından Bursa'da önemli bir yere sahip olan ilk Tasavvuf ve Edebiyat Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek, Prof. Dr. Mustafa Kara ile bir araya geldi.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü gezen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, kursiyerler tarafından yapılan eserleri inceledi. Enstitüdeki "Tasarım, Geleneksel El Nakışları, Dantel Anglez, Hat-Tezhip-Minyatür, İğne Oyası ve Kuyumculuk Atölyeleri"ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Bursa ve çevre illerinin kültürel değerlerini ve geleneksel el sanatlarını araştırma ve geliştirmeyi hedefleyen Enstitü, ziyaret sırasında "Ata Topraklarından Anadolu'ya Türk Mutfağı" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve projenin aşamaları hakkında sunum yaptı.

Bursa Nilüfer İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen İmam Hatip Müdürleri toplantısına katılan Ökten yaptığı konuşmada, Bursa'nın eğitimin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eğitimci ve okul müdürleriyle beraber hayata geçireceklerini ifade etti.

Eğitimin bir ekip ve istişare işi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Ökten, "Medeniyetimizin, kültürümüzün bize mirası olan ve aynı zamanda inancımızın, duruşumuzun, bu toprakların, milli ve manevi değerlerimizin bize mirası olan değerlerle harmanlayarak sunduğumuz eğitim modelimizi inşallah hep birlikte yürütmeye başladık. Mutlaka eksikler olacak, mutlaka bazı uygulamalarda hatalar olabilir ama bunları el birliğiyle telafi ediyoruz, edeceğiz. Burada sizin destekleriniz, sizin yönlendirmeleriniz, sizin tavsiyeleriniz çok önemli. Sahada sizler temas halinde olduğunuz büyük bir kitleyle, çocuklarımızla, velilerimizle berabersiniz. Biz öyle bir bakanlığız ki her evdeyiz. Sadece bir kesimin değil, her evde varız biz. Sizin desteğinizle, rehberliğinizle ilerliyoruz." diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, Bursa'da 17 ilçe, 226 okul müdürü ve 42 bin öğretmenle toplam 677 bin öğrenciyi yönettiklerini belirterek, eğitimde hedeflerinin, insanların birbirine saygı duyduğu, güvendiği ve güven oluşturduğu bir eğitim iklimi oluşturmak olduğunu vurguladı.

Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatın anasınıfları 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başladığını belirten Alireisoğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarda akran dostluğunu geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Alireisoğlu, Teknofest'e katılım konusunda Bursa'daki okullardan yüksek talep aldıklarını belirtti.