Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla son derece etkili ve çarpıcı bir mesaj yayımladı. Yontar, bu büyük zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki dönüm noktası olduğunu vurgularken, milletçe bu ruhu sonsuza dek yaşatacaklarına dikkat çekti.TEKİRDAĞ (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla son derece etkili ve çarpıcı bir mesaj yayımladı. Yontar, bu büyük zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki dönüm noktası olduğunu vurgularken, milletçe bu ruhu sonsuza dek yaşatacaklarına dikkat çekti.

Milletvekili Yontar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos 1922, sadece bir zaferin değil, bir milletin yeniden doğuşunun, özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, işgal kuvvetlerine karşı yürütülen bu mücadele, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğinin en büyük nişanesi olmuştur. Bugün, bu büyük zaferin 102. yıldönümünde, bu ruhun hala damarlarımızda dolaştığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.”

Yontar, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin rehberliğinde, milletin aydınlık bir geleceğe doğru kararlılıkla ilerleyeceğini belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ya istiklal ya ölüm’ sözüyle başlattığı ve 30 Ağustos’ta zaferle taçlandırdığı bu mücadele, bizlere sadece bir bağımsızlık zaferi kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerini de atmıştır. Bizler, bugün de bu kararlılıkla, Atatürk’ün izinden yürümeye, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaya devam edeceğiz,” dedi.

Yontar, Türkiye’nin geleceğine dair umut dolu mesajlar vererek, “Bugün, milletimizin egemenliği için yürüdüğümüz bu yolda, demokrasinin, özgürlüğün ve laikliğin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Unutulmasın ki; bu topraklarda bağımsızlık, halkın iradesi, Cumhuriyet ve demokrasi asla ve asla yenilmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Bağımsızlık benim karakterimdir.’ Bu karakterle, bu ruhla, yarınlarımıza umutla ve inançla yürüyoruz,” ifadelerini kullandı.

“30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum,” diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak: igf