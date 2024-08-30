AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, 30 Ağustos Zafer Bayarmı’nın 102.yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Pekdemir’in açıklaması şöyle; “Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve milletimizin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 102. Yıldönümü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlardan biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu Büyük Zafer’in ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı; kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi, Türk Ordusu’nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurulmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferinin 102. Yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve yüce ordumuzun elde ettiği zaferi gururla kutlar, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”