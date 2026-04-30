AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret ederek Mardin'in sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaçlarını iletti.

Şehmus EDİS (ANKARA İGFA)

Görüşmede AK Parti Mardin Milletvekili FarukKılıç, Mardin'in hekim ve sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti. Ayrıca Mardin Şehir Hastanesi ile Mazıdağı, Derik ve Dargeçit Devlet Hastaneleri'nin yapım süreçlerinin hızlandırılması konusundaki beklentileri dile getirdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Faruk Kılıç, şu ifadeleri kullandı:'Öncelikle nazik kabullerinden ve ilimize sunmuş olduğu ayrıcalıktan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de Mardin ilimizin sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'dedi.