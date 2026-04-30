İZMİR (İGFA) - Buca Metrosu'nun İzmir için büyük ve çok etaplı bir proje olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, finansman süreçlerinde yaşanan gecikmelere rağmen çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Tugay, 'İnşaat durmadı. Kendi imkânlarımızla ödemeleri yapmaya devam ettik. Bu çok büyük bir proje, mutlaka finansman desteği gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu projeyi bitireceğiz' ifadelerini kullandı.

Bayram döneminde bakım çalışmaları nedeniyle geçici duraksamalar yaşandığını belirten Tugay, tünel kazı makinelerinin yeniden çalışmaya başladığını ve projenin planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

'ÇÖP SORUNU ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASIN'

Katı atık bertaraf tesislerine ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Tugay, İzmir için uzun vadeli bir 'çöp master planı' üzerinde çalıştıklarını belirtti. Geri dönüşümün artırılması ve modern bertaraf yöntemlerinin uygulanması gerektiğini söyleyen Tugay, yakma yönteminin de birçok şehirde kullanılan bir sistem olduğunu ifade etti. Tugay, çöp yönetimi konusunda siyasi tartışmalar üzerinden hareket edilmesini eleştirerek, 'İzmir'de çözümsüzlük görüntüsü oluşturulmasını doğru bulmuyorum. Biz üç ayrı tesis planlıyoruz' dedi.

Yamanlar bölgesine yapılması planlanan tesis tartışmalarına da değinen Tugay, tek bir bölgeye tüm yükün bindirilmesinin doğru olmadığını belirtti. Tugay, 'Yamanlar'a tesis yapılabilir ama bu tek başına İzmir'in çöp sorununu çözmez. En az üç tesis planlıyoruz' diye konuştu.

'İZMİR'İN YATIRIMLARINI İZMİR'E GETİRMEK ZORUNDASINIZ'

Kentte yürütülen altyapı projelerine de değinen Tugay, yağmur suyu ayrıştırma, arıtma tesisleri ve çevre yatırımlarının belediye tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Merkezi yönetimi eleştiren Tugay, İzmir'e toplanan vergilerin yatırım olarak geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

ÇANKAYA KATLI OTOPARKI AÇIKLAMASI

Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili soruları da yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapının riskli yapı statüsünde olduğunu ve bu nedenle işletme konusunda hukuki engeller bulunduğunu belirtti. 'Riskli yapı şerhi olan bir binayı otopark olarak işletmek mümkün değil, bu suç teşkil eder' dedi. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, kente yönelik tüm iddiaların belgelerle yanıtlanabileceğini ifade etti.