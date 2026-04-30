BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

İncelemeler sırasında tesisin mevcut durumu ve yürütülen teknik süreçler hakkında değerlendirmelerde bulunan Biba, Bursa'nın artan su ihtiyacına dikkat çekti. Kentin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Biba, olası kesinti ve arz sorunlarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Geçmişte yaşanan su kesintilerinin tekrar etmemesi için tüm birimlerin koordinasyon içinde sahada olduğunu vurgulayan Başkanvekili Biba, sürecin her aşamasının titizlikle takip edildiğini söyledi.

Biba açıklamasında, 'Hemşehrilerimizin en temel hakkı olan suya kesintisiz erişimini sağlamak Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak en öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda altyapımızı kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yürütülen çalışmaların, Bursa'nın uzun vadeli su güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı belirtilirken, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.