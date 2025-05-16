Antalya'da MHP Kumluca İlçe Başkanlığı, ilçede günlerdir süren pazaryeri krizine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - MHP Kumluca İlçe Başkanı Ömer Tekin, ilçedeki pazaryeri krizi ile ilgili esnafın ve vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiği vurguladı.

Kumluca’da yaşanan pazar yeri sorununu “önemli bir gündem maddesi” olarak tanımlayan MHP İlçe Başkanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıkalmada, çözümün uzlaşma ile bir an önce sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

“Bu süreçte tüm taraflarla sağlıklı ve yapıcı bir iletişim kurulmalı, hiçbir kesim mağdur edilmeden, ortak akıl ve uzlaşıyla çözüm yoluna gidilmelidir" diyen Başkan Tekin, açıklamasında, "Hak sahibi esnaflarımızın kazanılmış hakları gözetilerek, karşılıklı mutabakat ve gerekli mahsuplaşmalarla konu gündemden kaldırılmalıdır. Kumluca’mızın huzuru, esnafımızın refahı ve vatandaşımızın memnuniyeti için çözüm geciktirilmemelidir" ifadelerini kullandı.