Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat'ta Gebze'deki özel bir hastaneye yatırılmış ve kalp kapakçığı değiştirilmişti.

Bahçeli'nen rahatsızlığı MHP camiasında önemli bir etki oluşturdu. Operasyonunun ardından MHP ve siyaset dünyası Bahçeli'nin durumunu merakla bekler oldu. Haberlerin ardında özellikle MHP camiası Devlet Bahçeli'yi yalnız bırakmadı. 10 gündür hastanede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün taburcu edildi.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkitler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir.

Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

"İŞLEM, KOMPLİKASYONSUZ OLARAK ÇOK BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANMIŞTIR"

Ayrıca, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin 6 Şubat'ta MHP'den yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon tespiti üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verilmişti.