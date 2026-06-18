Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin iklim krizine karşı direncini artırmak adına dev bir adımı daha hayata geçirdi. 'Bugünü analiz et, yarına dirençli ol' sloganıyla düzenlenen 'Manisa Ölçeğinde İklim Risk ve Kırılganlık Değerlendirme Çalıştayı'nda, 4 başlıkta gerçekleştirilen değerlendirmelerle Manisa'nın iklim değişikliğine karşı kırılganlıkları ortaya konuldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İklim Değişikliği Etkilerine Hazırlıklı Manisa İçin Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında düzenlenen çalıştaya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Çağlar Hocalar, şube müdürleri, akademisyenler, Manisa Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri, yerel yönetimler, MASKİ, kamu kurumları, meslek odaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, özel sektör ve STK'larla toplam 96 personel katıldı.

Avrupa Birliği standartlarında kabul gören Climaax risk değerlendirme çerçevesinin temel alındığı çalıştayda, Manisa'nın iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesini güçlendirecek stratejiler ve eylem planları çok boyutlu olarak ele alındı.

'VERİYE DAYALI BİR YOL HARİTASI SUNUYOR'

Çalıştayla ilgili katılımcılara ön bilgilendirme yapan İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürü Hilal Kutluyer, 'Bu projeyi sıradan bir yerel çalışma olmanın ötesine taşıyan çok önemli bir dayanağımız var. Avrupa Birliği standartlarında kabul gören Climaax risk değerlendirme çerçevesi. Climaax, iklim krizini sadece tahmin etmeye değil, ona karşı bütünsel bir kalkan oluşturmaya yarayan bilimsel ve sistematik bir modeldir. Kurumlarımıza ezbere çözümler yerine, veriye dayalı adım adım işleyen bir yol haritası sunar. Bu çerçeve sayesinde öncelikle Manisa'mızın kapısını çalabilecek iklim tehlikelerini net bir şekilde tanımlıyor, bu tehlikelerin tarımdan sanayiye, altyapıdan sosyal yaşama kadar yaratacağı riskleri analiz ediyor ve önceliklendiriyor, en önemlisi de elde ettiğimiz sonuçları sürekli izleyerek geliştiren dinamik bir yapı kuruyoruz' dedi.

'BİLİMSEL VE ANALİTİK TEMEL OLUŞTURMAKTADIR'

İklim değişikliğinin artık geleceğe ilişkin bir öngörü olmaktan çıktığını dile getiren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Çağlar Hocalar ise, 'Bu nedenle Manisa'nın iklim değişikliğinden kaynaklanan öncelikli tehlikelerini belirlemek, bu tehlikelerin kentimiz üzerindeki mevcut ve olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek ve elde edilen bulgular doğrultusunda uyum kapasitemizi güçlendirecek stratejiler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Yürüttüğümüz bu çalışma yalnızca teknik bir analiz veya raporlama süreci değil, aynı zamanda Manisa'nın geleceğini güvence altına alma, kentimizin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefimizin önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen analizler ve ortaya konulan bulgular, önümüzdeki dönemde hayata geçecek uyum politikaları, yatırım kararları ve stratejik planlama süreçleri için güçlü bir bilimsel ve analitik temel oluşturmaktadır' diye konuştu.

'4 TEMEL TEHLİKE ÖNCELİKLENDİRİLDİ'

Yürütülen kapsamlı bilimsel analizler sonucunda Manisa için en yüksek risk oluşturan 4 temel tehlike olduğunu söyleyen Daire Başkanı Çağlar Hocalar, 'Bunlar; kuraklık, orman yangınları, kentsel ısı adası etkisi ve taşkın olarak önceliklendirildi. Bugün ise bu çalışmaların ortaya koyduğu sonuçları birlikte değerlendirecek, Manisa'nın iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmaya yönelik olarak geliştirilen uyum eylemlerini sizlerin görüş ve katkıları doğrultusunda ele alacağız. Manisa için ortak akıl, bilimsel bilgi ve kurumsal iş birliği temelinde yürüttüğümüz bu çalışmanın, kentimizin iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir yapıya kavuşması yolunda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.