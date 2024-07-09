Yenişehir ekonomisinin, tarım işçilerinin emeği olmadan düşünülemeyeceğini vurgulayan Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Edem, “Ne yazık ki mevsimlik tarım işçileri en dezavantajlı grup durumunda” dedi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir Ovası’nda biber ve araka gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerin mevsimlik tarım işçilerinin sayesinde yetiştirilip pazara sunulduğunu belirten Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, bu işçilerin sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalışmak zorunda kaldıklarına işaret etti. Gerek yaşam koşulları gerekse tamamen kayıt dışı çalışma koşulları mevsimlik tarım işçilerini en dezavantajlı işçi grubu haline getirdiğini ifade eden Erdem, “Kayıt dışı çalışmak zorunda olmaları nedeniyle, sosyal güvenceye erişimleri engellenmekte ve sağlık hizmetlerinden, emeklilik haklarından ve temel sosyal yardımlardan mahrum kalmalarına neden olmaktadır. Bu, çalışma koşullarının denetlenmesini de zorlaştırmakta ve acımasız çalışma şartlarına maruz kalmalarına yol açmaktadır” dedi.

Durumu düzeltmek için bazı adımların atılmasının önemine işaret eden Erdem, “Öncelikle, mevsimlik tarım işçilerinin hakları ve sosyal güvence konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Yasal haklarının anlatılması ve farkındalık çalışmaları, bu işçilerin bilinçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin sigortalılığı konusunda ‘isteğe bağlı’ yerine ‘zorunlu sigortalılık’ esasının getirilmesi gerekiyor. Bu durumda, işverenlerin primleri ödemesi ve devletin prim desteği sunması önemli adımlar olabilir. Öneriler arasında, düşük gelir seviyesine sahip mevsimlik tarım işçilerinin ödedikleri primlerin yeniden düzenlenmesi ve kanundaki olumsuz düzenlemelerin gözden geçirilmesi de bulunuyor” diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvence ve haklarının iyileştirilmesi için kurumların ve sivil toplum örgütlerinin etkin politikalar uygulaması gerektiğini vurgulayan Erdem, böylece bu işçilerin hak ettikleri korumaya kavuşmaları bakımından önemli bir adım atılmış olacağını sözlerine ekledi.