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BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda çoğu zaman önünde metrelerce kuyruk oluşan, Bursalılar tarafından mavi dükkan olarak bilinen ve Bursa’nın ilk iskender kebapçısı olan Kebapçı İskender’in müşteri yoğunluğundaki azalma dikkatlerden kaçmadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların hafif yiyeceklere yönelmesinden sonra Bursa’da iskender kebapçıların yoğunluğu azaldı. Arda ŞARU / HERKES DUYSUN