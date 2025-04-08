Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında hizmet sunacağı açıklanan metrobüs hattı Gar Meydanı’na kadar uzatıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya, Türkiye’de metrobüsü olan ikinci şehir olmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 1 Milyar TL’lik projede çalışmalar süratle devam ediyor.

Yaklaşık 8 kilometresi tamamlanan metrobüs hattında Büyükşehir ekipleri, yol genişletme, kazı, dolgu ve sanat yapılarının inşasına devam ediyor.

SON DURAK GAR MEYDANI

İlk olarak Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasından planlanan metrobüs hattının güzergâhıBaşkan Yusuf Alemdar’ın talimatlarıyla uzatıldı. Şehir Hastanesi’nden kalkacak metrobüslerin son durağı Gar Meydanı olacak.

HAT UZUNLUĞU 18,5 KİLOMETRE OLDU

Metrobüs hattıyla ilgili detayları paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, “Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında hizmet sunacak metrobüs hattımızı istasyona kadar uzattık. 17 kilometreden 18,5 kilometrelik bir mesafeye çıkardık. Şu anda ciddi bir çalışmamız var. Yaklaşık 8 kilometresini tamamladık. Buradaki çalışmalarımızın büyük bir çoğunluğunu kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Yani Büyükşehir’imizin imkânlarıyla, makinesiyle, ekibiyle, ekipmanıyla, teknik ekipleriyle yapıyoruz” diye konuştu.

13 İSTASYON 22 DURAK

Yenikent bölgesinde yaşayan insanlarımızı rahatlatacak, daha güvenli ve hızlı seyahat özgürlüğü tanıyacak proje için Başkan Alemdar, “Şehir Hastanesi’nin içinden Gar Meydanı’na kadar metrobüsü şehrimize kazandırıyoruz. 13 istasyon ve 22 duraktan oluşacak projemiz için ayrıca durak ihalelerini yaptık. İnşallah metrobüs hattındaki çalışmalarımızı hızla tamamlayacak ve şehrimiz ulaşımına metrobüs sistemini kazandırmış olacağız” dedi.

Başkan Yusuf Alemdar ayrıca Yazlık Kavşağı’nda gerçekleştirilecek çalışmaların metrobüs ve hafif raylı sistem düşünülerek gerçekleştirileceğini belirtti.

İSTASYONLARIN YAPIMI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Fizibilite çalışmaları tamamlanan projede 13 istasyon ve 22 durağın yapımı için de ihale süreçleri tamamlandı. İhale kapsamında ayrıca güzergâh üzerinde bulunan mevcut menfezler ve köprülerin genişletilmesi de yer alıyor.

İŞTE METROBÜS HATTININ PLANLANAN İSTASYONLARI;

Şehir Hastanesi, Cevat Ayhan Fen Lisesi, Korucuk Hastanesi, Camili (Valilik), Karaman (Evrenköy), Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık, Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi, Orta Garaj, Gar Meydanı