İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kentin sürdürülebilir ulaşım ağı projeleri için iş birliği protokolü imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, 35 yılı aşkın işletmecilik tecrübesiyle projeler geliştirerek, ülkemizin farklı şehirleri ile iş birliği yapmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve beraberindeki heyet tarafından Metro İstanbul’a yapılan ziyaretin ardından Metro İstanbul ekipleri Manisa’ya giderek ulaşım projeleri için kentte incelemelerde bulundu; güzergah, istasyon, taşınacak yolcu ve maliyet fizibilitesi için ön çalışma gerçekleştirdi.

Manisa’da toplu ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturulması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Geçtiğimiz haftalarda ekibimle birlikte, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda oldukça deneyimli bir şehir olan İstanbul’a ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunmuştuk. Metro İstanbul yönetimi bizi ağırlamış ve bize kurumun çalışmaları, faaliyet alanları ve projelerini içeren bir sunum gerçekleştirmişti. Bu hafta da tecrübelerinden faydalanmak istediğimiz Metro İstanbul’un uzman heyetini Manisa’mızda ağırladık. Kıymetli misafirlerimiz şehrimizde bir fizibilite incelemesi yaptılar. Fizibilite çalışmalarının nihayetinde, uygulamaya geçmek için bir ön sözleşme imzaladık. Bu süreçte desteklerini yoğun hissettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve Metro İstanbul’un kıymetli yöneticilerine Manisa’mız adına teşekkür etmek istiyorum. Hemşerilerimizin yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarmak ve kangren haline getirilmiş problemleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, “Metro İstanbul Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olarak Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine raylı sistemlerin ve ileri teknoloji ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılması için öncülük etmektedir. Metro İstanbul ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan bu iş birliği protokolünün Manisalılar için hayırlı olmasını diliyoruz. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesi ile birlikte farklı kentler ile ulaşım alanında iş birliklerinin ve sinerjinin artacağı, uzun vadeli planlar ile önemli katma değer yaratılacağı bir döneme girdik. Önümüzdeki dönemde bu tür proje ve iş birliklerinin sayısının artacağına inanıyorum” diye konuştu.