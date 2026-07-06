Basın İlan Kurumu (BİK), görev alanındaki internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerinin ölçümlenmesinde kullanılan BİK Analitik sisteminin güncellendiğini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; ziyaretçi davranışları, cihaz çeşitliliği ve dijital erişim kanallarındaki gelişmeler dikkate alınarak yeniden yapılandırılan sistemin 'Versiyon 2' uygulamasına geçildiği bildirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte ölçümleme yöntemlerinin güncel teknoloji ve izleme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edildiği belirtildi.

Ziyaretçilerin haber okuma davranışları ve etkileşim düzeyini yansıtan yeni parametreler de ölçümleme kriterlerine dahil edildi.

Güncellenen 'BİK Analitik Kullanım Koşulları ve Ölçümleme Politikası' belgesinin de kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

'OKUR BAZLI TRAFİK' YAKLAŞIMI

BİK Analitik Versiyon 2 kapsamında, ziyaretçilerin sayfa üzerindeki etkileşimlerinin 'Okur Bazlı Trafik' değerlendirmesine dahil edildiği açıklandı. Bu uygulama ile gerçek kullanıcı davranışına daha yakın veri elde edilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Yeni sistemle birlikte internet haber sitelerinin mobil uygulamalar üzerinden elde ettiği trafik verilerinin de ölçümleme kapsamına dahil edildiği bildirildi. Bu verilerin de Okur Bazlı Trafik ilkeleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

RAPORLAMA SİSTEMİ GENİŞLETİLDİ

15 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni versiyonla birlikte, internet haber sitelerine sunulan raporlama portalı üzerinden veri paylaşım ve analiz imkânlarının da genişletildiği kaydedildi.

BİK Analitik sistemindeki güncellemenin, dijital yayıncılıkta daha şeffaf ve güncel bir ölçümleme altyapısı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.