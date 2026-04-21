Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri, Ankara Temelli'de eğitim uçuşu sırasında kaza yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Temelli bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 ağır nakliye helikopterinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, helikopterde bulunan personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin detayların, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.