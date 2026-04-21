HAVELSAN'ın geliştirdiği Görev Planlama Sistemi, HÜRJET ile birlikte İspanya'ya ihraç edilecek.

ANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden jet eğitim uçağı HÜRJET, yalnızca platform kabiliyetleriyle değil, entegre edilen milli yazılımlarla da ihracat başarısı elde ediyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi (FSGP), HÜRJET ile birlikte İspanya'ya ihraç edilecek. Sistem, görev planlama, görev değerlendirme ve görev sonrası analiz süreçlerinde sağladığı entegre çözümlerle Türk Hava Kuvvetleri envanterinde uzun süredir aktif olarak kullanılıyor.

HÜRJET Jet Eğitim Uçağının ihtiyaçları kapsamında Görev Planlama Sistemimiz FSGP, İspanya'ya ihraç edilerek Türkiye dışında ilk kez bir NATO ülkesinde kullanılmış olacak.



2003 yılından bu yana geliştirilen ve 2007'den itibaren sahada operasyonel tecrübeye sahip olan FSGP, farklı hava platformları ve mühimmatlar için tek çatı altında görev planlama imkânı sunuyor. Sistem, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana görev planlama platformu olarak kritik operasyonlarda aktif rol üstleniyor.

Yeni nesil platformlara entegrasyon çalışmaları kapsamında FSGP'nin HÜRJET için yakın zamanda devreye alınması planlanırken, KAAN için de entegrasyon faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in seri üretim süreci devam ederken, uçağın 2027'de Türkiye'de, 2028'de ise İspanya'da göreve başlaması hedefleniyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünün de ihracat paketine dahil edileceği açıklandı.

HAVELSAN'ın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, FSGP'nin yalnızca görev planlama değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli çoklu görev yönetimi, elektronik harp planlaması ve insansız sistemlerle entegre çalışma kabiliyetleriyle yeni nesil hava platformlarına ileri seviye destek sunduğu ifade edildi.

Savunma sanayisi yetkilileri, HÜRJET ile birlikte gerçekleştirilecek bu ihracatın, Türkiye'nin yazılım ve havacılık alanındaki kabiliyetlerini uluslararası pazarda daha görünür hale getireceğini belirtiyor.