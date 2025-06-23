Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde artacağını ve bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Antalya’nın ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde rüzgarın hızı saatte 30-60 kilometre arasında olacak şekilde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırırken, yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ulaşım aksamaları, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı hazırlıklı olunmasını önerdi.