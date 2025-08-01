Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1Ağustos Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.