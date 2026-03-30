ASELSAN tarafından geliştirilen LUNA-2 küp uydusu uzaya gönderildi. Uydu, uzay tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Türkiye'nin kabiliyetlerini güçlendirecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ASELSAN, Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirdiği serinin ikinci uydusu olan LUNA-2'nin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.

LUNA-2'nin, düşük güç tüketimiyle geniş kapsama alanında güvenli ve kesintisiz veri haberleşmesi sunacağı belirtildi.

Özellikle kapsama alanı sınırlı olan bölgelerde IoT erişimini mümkün kılacak uydu, bu yönüyle dikkat çekerken, uzay teknolojilerinde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

COP31 kapsamında Çevre ve İklim Medya Turları'nda ilk buluşma
Proje ile Türkiye'nin uzay tabanlı haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve dijital bağlantı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

