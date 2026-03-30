Bunlar da ilginizi çekebilir

Proje ile Türkiye'nin uzay tabanlı haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve dijital bağlantı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Uzaydaki milli varlığımızı güçlendiriyoruz.????️ ASELSAN'ın Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı. #ASELSAN #LUNA -2 küp uydusu; güvenli, güvenilir, kesintisiz haberleşmeyi düşük güç tüketimli ve geniş: pic.twitter.com/La2i38l9kH

Özellikle kapsama alanı sınırlı olan bölgelerde IoT erişimini mümkün kılacak uydu, bu yönüyle dikkat çekerken, uzay teknolojilerinde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

LUNA-2'nin, düşük güç tüketimiyle geniş kapsama alanında güvenli ve kesintisiz veri haberleşmesi sunacağı belirtildi.

ASELSAN, Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirdiği serinin ikinci uydusu olan LUNA-2'nin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen LUNA-2 küp uydusu uzaya gönderildi. Uydu, uzay tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Türkiye'nin kabiliyetlerini güçlendirecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.