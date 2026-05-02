Edirne genelinde eğitimde koordinasyonu artırmak ve yürütülen projeleri yerel düzeyde değerlendirmek amacıyla Keşan'da önemli bir eğitim zirvesi gerçekleşti. İl ve ilçe düzeyindeki eğitim yöneticileri, Keşan'ın eğitim vizyonunu geliştirecek stratejiler üzerinde mutabık kaldı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz ve Uzunköprü İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdem Mısırlı, Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, bölgedeki eğitim kalitesini artıracak projeler ve kurumlar arası eş güdüm konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Edirne ve çevre ilçeler arasındaki eğitim ağını güçlendirmeyi hedefleyen ziyarette, Keşan'da devam eden akademik ve sosyal projelerin mevcut durumu değerlendirildi. İl Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, Keşan'ın eğitimdeki başarı grafiğini yakından takip ettiklerini belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİM ODAKLI İSTİŞARE

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında şu başlıklar öne çıktı:

Proje Değerlendirmesi: İlçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliği ve okulların güncel ihtiyaçları analiz edildi.

Kalite Artırımı: Öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de sosyal becerilerini destekleyecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kurumsal Koordinasyon: Edirne İl Müdürlüğü ve komşu ilçelerle olan iş birliğinin, kaynakların verimli kullanımı açısından önemi vurgulandı.

Gelecek Planlaması: Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan ortak çalışma ve etkinliklerin yol haritası çizildi.

'BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ'

İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, nazik ziyaretlerinden dolayı Nail Yılmaz ve Erdem Mısırlı'ya teşekkür ederek, kurumlar arası güçlü iletişimin öğrencilerin başarısına doğrudan yansıdığını ifade etti.