Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde bir ilke imza atılarak, tüm okullarda 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik Yabancı Dil Deneme Sınavı gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için daha önce uygulanan genel deneme sınavlarına ek olarak, yabancı dil alanında da deneme sınavı uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamayla öğrencilerin sınav deneyimi kazanması ve başarı düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, GASMEK tarafından hazırlanan sınava kent genelindeki 56 okuldan 1.100 öğrenci katıldı.

Sınav sayesinde öğrencilerin yabancı dil alanındaki bilgi düzeyleri ölçülerek eksik konuların belirlenmesi amaçlandı.

Öte yandan GASMEK tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel okullarda dahil tüm okullarda bu yıl lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kendilerini ölçme imkânı bulması amacıyla toplam 820 bin adet TYT, AYT ve LGS deneme kitapçığının dağıtılacağı bildirildi.