Keşan'da geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı gelişimi için çok yönlü bir eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Çocuk Akademisi', uzman kadrosuyla hem minik öğrencilere hem de ebeveynlere rehberlik etti.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birimi tarafından düzenlenen 'Çocuk Akademisi' programı, Keşan Kent Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' mottosuyla düzenlenen etkinlikte, uzmanlar çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine dair kritik bilgileri ailelerle paylaştı.

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) bünyesinde Bakanlık tarafından yürütülen Bebek, Çocuk ve Genç Akademileri projesi kapsamında Keşan'da anlamlı bir buluşma yaşandı. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programa; İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin, sağlık profesyonelleri, Anafartalar İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve aileleri katıldı.

UZMANLARDAN TAM DESTEK

Program kapsamında farklı disiplinlerden uzmanlar, kendi alanlarında hem öğrencilere hem de velilere yönelik şu bilgilendirmeleri gerçekleştirdi:

Ağız ve Diş Sağlığı: Diş Hekimi Ebru Sabır Tabak tarafından doğru diş fırçalama ve kontrol süreçleri aktarıldı.

Ruhsal Gelişim: Psikolog Sefa Keleş, çocukların psikolojik süreçleri üzerine paylaşımlarda bulundu.

Beslenme Düzeni: Uzman Diyetisyen Büşra Akyol Akkaya, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını anlattı.

Hareketli Yaşam: Fizyoterapist Samet Okta fiziksel gelişim, Çocuk Gelişimciler Merve Ortaç ve Semanur Keskin Arslan ise gelişim basamakları hakkında bilgiler verdi.

VOLEYBOL ANTRENÖRÜ İLE HAREKETLİ DAKİKALAR

Eğitimlerin yanı sıra fiziksel aktiviteyle zenginleşen programda, Keşan Gençlik Merkezi Voleybol Antrenörü Ezgi Kılıç tarafından katılımcılara egzersizler yaptırıldı. Bu sayede hem çocukların hem de ailelerin sürece aktif katılımı sağlanarak 'hareketli yaşamın' önemi uygulamalı olarak gösterildi.