İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde, belediyeye ait Meslek Fabrikası'nın 23 Mart'a kadar tahliye edilmesine yönelik tebliğde bulunulmasına tepki gösterdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ev sahipliğindeki bayramlaşma törenine katıldı. CHP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, ilçe belediye başkanları ile partililer de katıldı. Törende ülke ve kent gündemine dair önemli mesajlar verildi.

'İzmir halkı CHP'yi kendisine siyasi temsilci olarak seçiyor'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'ün ilkelerine yürekten bağlı olduğunu belirtti. Kentte yaşayan yurttaşların demokrasiye düşkün, laikliği vazgeçilmez gören, insan hakları ve doğa konusunda yüksek hassasiyet taşıyan bireyler olduğunu ifade etti. Tugay, 'Bu değerler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle birebir örtüşüyor. Bu nedenle İzmir halkı uzun yıllardır CHP'yi siyasi temsilcisi olarak seçiyor. Biz de bu çizginin hiçbir zaman bozulmadan devam edeceğinin teminatıyız' dedi.

'Varacağı yer sadece hüsrandır'

Başkan Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönemde her zamankinden daha fazla haksızlığa maruz kaldığını belirterek, 'Ancak bunların varacağı bir yer yok. Esas olan halkın egemenliğidir ve en değerli olan da budur. İnsanlarımızın özgür iradeleriyle verecekleri siyasi kararların farklı yollarla engellenmeye çalışılması, sonunda yalnızca hüsranla sonuçlanır. Bunlar her gün, her saat, her dakika yaşadığımız ve bizi üzen gelişmeler. Bu nedenle duygularımızı bu vesileyle halkımızla paylaşma ihtiyacı duyuyoruz' dedi.

1926'ya kadar uzanıyor

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimleri ve sağladığı istihdam olanaklarıyla binlerce yurttaşın hayatına dokunan Meslek Fabrikası'nın 23 Mart Pazartesi gününe kadar tahliye edilmesine yönelik karara tepki gösterdi.Tugay, 'Meslek Fabrikası'nın mülkiyet süreci 1926 yılına kadar uzanıyor. Atatürk'ün imzasıyla yapılan kamulaştırmayla bina belediyeye kazandırıldı. 2007 yılında ise Vakıfların buradaki tüm hakları bedeli ödenerek devralındı ve tapu tamamen belediyeye geçti. Buna rağmen, yüzde yüz hukuksuz ve temelsiz gerekçelerle, yalnızca kanunun bir maddesine dayandırılarak Meslek Fabrikası için tahliye kararı tebliğ edildi. 23 Mart Pazartesi gününe kadar boşaltılması istendi' dedi.

'Halkımız müsterih olsun biz buradayız'

CHP İzmir İl Örgütü'nün küçümsenecek bir örgüt olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, İzmir'in de İzmirlilerin olduğunu söyledi. Tugay, 'Bizler İzmir'e ve İzmir'in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Halkımız müsterih olsun. Biz buradayız. Bu şehrin evlatları olarak ve Atatürk'ün mirasçıları olarak biz buradayız. Tüm halkımızın tüm İzmir'in, parti örgütümüzün bayramını yürekten kutluyorum. Herkese emekleri için çok teşekkür ediyorum. Vakit mücadele zamanı. İzmir'den göstereceğimiz dirençle, bu iradeyi bütün Türkiye'ye tekrar tekrar göstereceğiz' diye konuştu.

'İftarda toplamda 1,6 milyon vatandaşımıza yemek dağıtıldı'

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de 'Biz ramazan ayı boyunca belediyelerimizle birlikte halkımızın yanında olmaya devam ettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz iftar sofralarında halkımızı yalnız bırakmadılar. İzmir'in dört bir yanında kurulan iftar sofralarıyla vatandaşımızın yanında olduk. Rakamlar çok çarpıcı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 100 binden fazla yemek verdi. İftarda toplamda 1,6 milyon vatandaşımıza yemek dağıtıldı. Bu rakamlar tabii ki toplumu yalnız bırakmadığınızı gösteriyor ama durumun ne kadar kötü olduğunu da yansıtıyor. Bu hizmetin özellikle ailelerimiz ve annelerimiz için ne kadar önemli olduğunu bizzat sahada gördük. Çocuklarının karnını doyurabilmek için iftar sofralarımıza gelen ailelerimizin durumunu hepimiz gördük' dedi.

'Belediyelerin verdiği hizmetlere müdahale ediyorlar'

İzmir'de CHP'li belediyelerin hizmet verdiği alanlara müdahale edildiğini de söyleyen Çağatay Güç, 'Halkımıza sunulan hizmetleri de engellemeye çalışıyorlar. Amaçları sadece gelir elde etmek değil, belediyelerimizin halkla kurduğu bağı zayıflatmaya çalışmaktır. Gasilhanemizde verilen hizmetleri aksatmak istiyorlar. Meslek Fabrikamızda verilen eğitimleri engellemek istiyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Cumhuriyet kazanımı olan köprüleri, yolları, kamu varlıklarını özelleştirme adı altında satışa çıkartıyorlar. İzmir Çeşme, İzmir Aydın otoyollarını satış kararı aldılar. Bunları yaparken de saldırgan dille başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Gerçekler ortaya çıkınca iktidar temsilcilerinin nasıl savrulduğunu biz de halkımız da çok net görüyor' diye konuştu.