Paylaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazan boyunca 17 ilçede vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı öncesi son oruç gününde de Bursa'nın kalbi konumundaki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı programda, Başkan Bozbey bölgedeki iş yerlerini gezerek esnafa bereketli kazançlar diledi. Esnafın Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Başkan Bozbey, talep ve önerileri dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Bozbey, Bursalılarla fotoğraf çekinerek samimi ortamda sohbet etti.





10 BİN VATANDAŞA İFTARİYELİK DAĞITILDI

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nin 10 farklı noktasında yaklaşık 10 bin vatandaşa, kavurmalı pilav, çorba, hurma, pide ve içecekten oluşan iftariyelik paketi dağıtıldı. Başkan Mustafa Bozbey de CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte Bursalılara iftariyelik ve çorba ikram ederek Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştirdi. Ayrıca BURFAŞ personeli işleri dolayısıyla dükkanlarından ayrılamayan esnafın ayağına giderek iftar paketlerini teslim etti.





'HANLAR BÖLGESİ'Nİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ'

Arife gününde hem çarşı esnafını ziyaret ettiklerini hem de ekonomi üzerine sohbet etme imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, eksik kalan hizmetleri de konuştuklarını belirterek yakın zamanda esnafla bir araya geleceklerini söyledi. İki yıldır hazırladıkları planlama çerçevesinde Hanlar Bölgesi'nin tarihi özelliğini öne çıkartmak istediklerini anlatan Başkan Bozbey, 'Turizm açısından önemli bir destinasyon merkezi olarak değerlendirdiğimiz Hanlar Bölgesi'ni çok iyi değerlendirmeliyiz. Hazırladığımız projeleri yakın zamanda uygulamaya başlayacağız' dedi.





'HEMŞEHRİLERİMİZİN RAMAZAN BAYRAMINI KUTLUYORUM'

Cumhuriyet Caddesi'nin de en az Hanlar Bölgesi kadar önemli olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, 'Cumhuriyet Caddesi'nde 10 bin kişilik bir iftar programı düşünüyorduk. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilemek istiyorduk. Ancak yağmur etkili olunca bizlerde 10 bin vatandaşımıza iftariyelik dağıtarak yanlarında olmak istedik. Bursalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sağlıkla, huzurla, güvenle ve barış içerisinde bayram diliyorum' dedi.



CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da tüm Bursa'nın ve İslam âleminin bayramını kutlayarak herkese sağlık ve sıhhat diledi.



Cumhuriyet Caddesi ve Hanlar Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (CUMSİAD) Başkanı Ahmet Şengül, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan iftar programının yağış sebebiyle farklı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek ikramlar dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.