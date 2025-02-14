Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette Şeyh İkrime Sabri, Başkan Altay’ın makam odasında bulunan Mescid-i Aksa maketini inceleyerek, Mescid-i Aksa ve bölgesini anlattı.

“CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A ŞÜKRAN DUYUYORUZ”

Ev sahipliği ve misafirperverliği için Başkan Altay’a teşekkür eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, “Gazze halkı vatanlarında ikamet etmekte ısrarcılar, hiçbir şekilde buradan göç ettirilmeye razı değiller. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran duyuyoruz. Çünkü hem geçmişte hem de hala Gazze halkının yanında durmasıyla ve fikrinde herhangi bir değişiklik olmamasıyla, onların herhangi bir göçe zorlanmaması konusundaki sabit görüşünden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Onun bu duruşu diğer devlet reislerine göre gayet açık, belli. Türkiye’nin hem geçmişte hem de şimdiki zamanlarda yanımızda oluşunu her zaman takdir ettik” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şeyh İkrime Sabri’yi Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Konya, özellikle Gazze ve Filistin konusundaki duyarlılığın Türkiye’de en yüksek olduğu şehirdir. Sizin ziyaretiniz de bu manada çok önemli ve kıymetli. Tüm ömrünüz boyunca yaptığınız mücadeleyi ilgiyle takip ediyoruz. Dualarımız ve desteğimiz hep sizlerle beraber” değerlendirmesinde bulundu.

Her platformda Gazze halkının sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, “Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.