Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti bir gastronomi markasına dönüştürürken üreticinin ve kadın emeğinin de yanında olmaya ve onları bilinçlendiren etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde, 'Akdeniz'in Mirası, Toprağın Kimliği' mottosuyla düzenlenen 'Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor' programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Son yıllarda hayata geçirdiği vizyoner projelerle Mersin'i ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir gastronomi kenti haline getiren ve adından sıkça söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonla yerel üreticileri bilinçlendirme noktasında öncü bir role imza attı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Mersinden Kadın Kooperatifi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA), Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER) ve Slow Food Türkiye'nin katkılarıyla düzenlenen program; üreticiler, kooperatifler, kamu kurumları, akademisyenler, gastronomi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen program, YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun açılış konferansı ile başladı.

SEKTÖRÜN UZMANLARI 5 AYRI OTURUMDA BULUŞTU

Mersin'in coğrafi işaretli ve yerel ürünlerinin korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir kalkınma aracı olarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen program, toplam 5 oturum halinde düzenlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumunda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak görev yapan Gonca Ilıcalı moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Korumak ve Yaşatmak: Coğrafi İşaretlerle 360 Derece Strateji' başlıklı ilk oturumda, coğrafi işaretlerde tescilin gücü ve denetim mekanizmaları gibi konular konuşuldu.

Birinci oturumun tamamlanmasının ardından programa bir lezzet arası verildi. Bu bölümde katılımcılar; Mersin'in coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden Mersin Tantunisi, Tarsus Fındık Lahmacunu, Tarsus Yayla Bandırması, Mersin Cezeryesi, Mersin Kerebiçi, Silifke Yoğurdu, Tarsus Şalgamı ve Tarsus Humusu gibi kentin simgesi haline gelmiş çeşitli ürünlerini tatma fırsatı buldu.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Doç. Dr. Ahmet Yarış moderatörlüğünde gerçekleştirilen 2. oturumda 'Topraktan Tabağa, Tabaktan Dünyaya: Gastro-Turizm Yolculuğu' oturumunda, alanında uzman isimler coğrafi tescilli ürünlerin dünya pazarına açılması için izlenmesi gereken stratejileri aktardı.

Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk'un gerçekleştirdiği 'Sürdürülebilir Gelecek: Aile Çiftliği ve Kooperatiflerin Gücü' başlıklı 3. oturumda, kooperatiflerin tescilli ürünleri ulusal ve küresel pazara taşımadaki rolü ile Mersin'in tescilli değerleri konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen ve Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in önemli bir katkı sunduğu, 'Toprağa Dokunan Eller: Kadın ve Kadın Kooperatiflerinin Başarı Hikayeleri' başlıklı 4. oturumda, yerel değerlerin ve coğrafi işaretlerin tescili noktasında kooperatiflerin katkıları üzerine önemli noktalara değinildi.

YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği, 'Mersin'in Tadı, Dünyanın Mirası: Coğrafi İşaretlerin Saklı Hikayeleri ve Mersin'in Kimliğini Oluşturan Efsane Lezzetler' başlıklı son oturumda ise kentin coğrafi tescil almış mevcut ürünleri, tescile aday olan ve tescillenmesi gereken lezzetleri detaylıca ele alındı.