İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar'daki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki Adalar'da imar ve ruhsat süreçlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 41 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın, mevzuata aykırı olduğu öne sürülen bazı yapı ve işletmelere rüşvet karşılığında ruhsat verildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı bildirildi. Savcılık açıklamasında ayrıca, arkeolojik sit alanı içerisindeki bazı yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlerin 'basit onarım' kapsamında değerlendirilerek uygulamalara izin verildiği iddialarının da araştırıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da bulunurken, soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.