Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Silifke Belediyesi ve Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Altın Kanca Surfcasting Balık Turnuvası, 8. yılında da büyük heyecana sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Silifke Susanoğlu Atapark Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen 140 sporcu, 2 gün boyunca Akdeniz'in mavi sularında en büyük balığı yakalamak için mücadele etti. Turnuvaya Mersin'in yanı sıra Adana, Osmaniye, Antalya, Bursa ve Kocaeli illerinden; ayrıca Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'dan sporcular katıldı.

Heyecan dolu yarışların ardından dereceye giren sporculara Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kupa takdim edildi.

Katılımcılar, organizasyonun hem profesyonel düzeniyle hem de dostane atmosferiyle örnek bir etkinlik olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Özellikle yurtdışından gelen yarışmacılar, Mersin'in doğası ve denizinin güzelliğinden övgüyle bahsederken, yeniden katılmak istediklerini de ifade etti.

GÖKAYAZ: '140 SPORCUNUN KATILIMIYLA ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek, 'Güzel bir mevsimde, güzel bir havada, 140 sporcunun katılımıyla çok güzel bir turnuva gerçekleştirdik.

Sadece Mersin merkezde değil, diğer ilçelerimizde de birçok spor branşında farklı etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Mersin'i bir spor kenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.