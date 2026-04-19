MERSİN (İGFA) - İstihdamı artırmak için birbirinden kıymetli kurslar açan ve özellikle kadın ve gençleri iş gücüne kazandırmak için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri'nde, 18 yaş üstü herkes uzmanlaşmak istedikleri alanda destekleniyor.

Her yaştan Mersinli'nin yoğun ilgisiyle büyümeye devam eden MERCEK'te; mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen yurttaşlar, ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan ücretsiz eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Sadece kurs boyunca değil, kurs sonrasında da desteklerini sürdüren Büyükşehir, iş yeri olan ve geliştirmek isteyen girişimcileri de unutmuyor. Bu fırsattan yararlananlardan birisi olan Özlem Bolat, MERCEK'ten aldığı eğitimler ile aile işletmesini profesyonel bir şekilde geliştiriyor.

MERCEK'TE VERİLEN TEKNİK VE AKADEMİK EĞİTİMLER, İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ DE DESTEKLİYOR

Aile işletmesi olan kafeyi daha da geliştirmek için yola çıkan Özlem Bolat, MERCEK'in kursları ile menülerine her gün yeni lezzetler katmak için kurslara katılımı sürdürüyor.

Kadayıflı Tatlılar Yapımı, Pizza, Türk Mutfağı, Aşçı Çırağı, Yaş Pasta Yapımı ve Geleneksel Hamur Ürünleri kurslarından yararlanan Bolat, yalnızca tantuni ve atom servis edilen işletmelerine yeni bir soluk getirdi.

Menülerine birbirinden lezzetli tatlıları ekleyen ve günlük hazırlanan ev yemekleri ile işletmeye yeni bir soluk getiren Bolat, aile işletmesinin ekonomisine de destek sunuyor.

Profesyonel ekipmanların yer aldığı kurslarda teknik eğitimin yanı sıra verilen işletme, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ile maliyet dersleri, girişimcinin işletmesinin ekonomisine hakim olmasına ve işletmenin sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor.

MAYA: 'MESLEK EDİNMEK VE KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN HERKESİ ÜCRETSİZ KURSLARIMIZA BEKLİYORUZ'

MERCEK'in meslek edinmek ya da kendini geliştirmek isteyen herkese açık olduğunu belirten MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursların hem uygulamalı hem de teorik eğitimlerle verildiğini vurguladı.

Gastronomi alanında verilen kurslara değinen Maya, 'Gastronomi alanında verdiğimiz kurslarda; iş sağlığı ve güvenliğinden hijyen eğitimine, maliyet hesabı oluşturmadan sunum tekniklerine kadar birçok eğitim veriliyor.

Bugün burada bir kursiyerimizin mutfağına dahil olduk. Burada kursiyerimizi sunum yaparken gördük ve işini ne kadar profesyonelce yaptığına da şahit olduk. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durum' diye konuştu.