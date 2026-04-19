Amerikalı Nuh'un Gemisi araştırmacısı ve turizm profesyoneli Andrew Jones, geçtiğimiz hafta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ziyaret ederek bölgesel turizm, uluslararası araştırmalar ve ortak akademik projelere yönelik bir dizi temas gerçekleştirdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Amerikalı Nuh'un Gemisi araştırmacısı ve turizm profesyoneli Andrew Jones, ziyaret kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve aynı zamanda üniversitenin Uluslararası İlişkiler Direktörü olan Dr. Nimetullah Aldemir ile bir araya geldi. Görüşmede, bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 8. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu ele alındı.

Toplantıda Andrew Jones ve Noah's Ark Scans ekibinin uluslararası sempozyuma sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Görüşmede ayrıca sempozyumun lojistiği ve tanıtım sürecine ilişkin planlamalar da masaya yatırıldı. Etkinlikte, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri, tarihçileri ve araştırmacıları bölgeye çekmeye devam etmesi hedeflendi. Andrew Jones, ziyaret sırasında Prof. Dr. Faruk Kaya ile de görüşerek ortak kitap projeleri, bölgesel turizm stratejileri ve geleceğe dönük arkeolojik çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Jones ile Kaya'nın uzun süredir devam eden bir iş birliği içinde olduğu belirtilirken, Jones'un daha önce Ağrı'daki çeşitli tarihi alanlara ait yüksek kaliteli drone görüntüleriyle Prof. Dr. Kaya'nın çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

Önümüzdeki süreçte Jones'un, İngilizce olarak hazırlanacak yeni bir kitapta bölüm yazacağı ve bu bölümde Durupınar Nuh'un Gemisi alanında yürütülen son bilimsel araştırmalara yer vereceği bildirildi. Ayrıca Prof. Dr. Faruk Kaya'nın da gelecek ay Andrew Jones'un uluslararası tur grubuna Durupınar sahasında eşlik etmesinin planlandığı kaydedildi. Ziyaretin son bölümünde Jones, üniversitenin İngilizce Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldi. Gerçekleştirilen soru-cevap etkinliği, öğrencilere İngilizce pratik yapma imkânı sundu.

Öğrenciler özellikle Durupınar sahasında devam eden çalışmalarla ilgili sorular yöneltti. Durupınar oluşumunun neden tarihî Nuh'un Gemisi olarak değerlendirildiği sorusuna yanıt veren Jones, ekiplerinin elde ettiği bilimsel verileri paylaştı. Jones, 2019 yılında yapılan yer radarı taramalarının gemi biçimli yapının altında dikkat çekici bulgular ortaya koyduğunu söyledi.

Ayrıca sahadan alınan rastgele numunelerde, oluşumun içinde çevredeki araziye göre üç kat daha fazla organik madde tespit edildiğini belirterek, bu verilerin yürütülen araştırmaları güçlendirdiğini ifade etti.