Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren kuaför atölyesinde 2,5 yaşındaki Kaan Sultan Demir, ilk saç tıraşını olma heyecanını yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşık 9 aydır Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde fizik tedavi ve bireysel eğitim alan Kaan Sultan Demir'in ilk tıraşı hem ailesi hem de eğitmenleri için unutulmaz bir anıya dönüştü. Gelişim geriliği bulunan Kaan'ın eğitim sürecinde kaba motor ve sosyal-duygusal gelişiminde gözle görülür ilerlemeler kaydedildiği belirtildi. Eğitim hizmetlerine ek olarak aileye yönelik psikososyal destek de sunulurken, Kaan'ın gelişim sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi.

'BU HİZMETTEN ÇOK MEMNUN KALDIK'

Kaan'ın annesi Hülya Demir, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldıkları eğitim sürecini şu sözlerle anlattı: 'Yaklaşık bir yıldır Gonca'ya geliyoruz. Daha önce gittiğimiz bir kurumdan burayı öğrendik. Kaan'ın gelişiminde çok güzel ilerlemeler görüyoruz. Ellerini kullanamıyordu, şimdi kullanmaya başladı. Kafa kontrolü ve oturması yoktu, bunlar yavaş yavaş gelişti. Algısı açılmaya başladı. Öğretmenlerimizden ve kurumdan çok memnunuz. Sosyal medyada Gonca kuaförünü gördüm, mesaj attım. Kaan'ın ilk tıraşı için geldik, çok da memnun kaldık.'

KUAFÖR ATÖLYESİ'NDE HEM HİZMET HEM EĞİTİM

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren kuaför atölyesi yalnızca saç kesimi yapılan bir alan olmanın ötesinde, özel bireyler için önemli bir eğitim ve gelişim ortamı sunuyor. Saç kesimi, bakım ve kişisel temizlik hizmetlerinin verildiği bu atölye aynı zamanda bireylerin meslek edinmelerine katkı sağlayan bir istihdam alanı olarak öne çıkıyor. Özel gereksinimli bireyler hem bu hizmetten faydalanabiliyor hem de uygulamalı eğitim alarak mesleki beceriler kazanıyor. Atölye kapsamında verilen eğitimlerde hijyen, araç gereç kullanımı, gözlem ve uygulama süreçleri bireysel gelişim planlarına göre titizlikle yürütülüyor.

İSTİHDAMA GİDEN YOLDA ÖNEMLİ ADIM

Kuaför atölyesi, istihdam atölyesi bünyesinde faaliyet göstererek özel bireylerin iş hayatına hazırlanmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda bireylere sadece mesleki beceri değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci, özgüven ve sosyal iletişim becerileri de kazandırılıyor. Kuaförlük eğitiminin yanı sıra farklı alanlarda da mesleki eğitimlerin verildiği merkez, bireylerin bağımsız yaşama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

GONCA KUAFÖR ATÖLYESİ HERKESE AÇIK

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan kuaför atölyesi yalnızca merkez öğrencilerine değil, dışarıdan hizmet almak isteyen özel gereksinimli bireylere de kapılarını açıyor. Kuaför hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0262 310 39 92 numaralı hattı arayarak 'Engelsiz Diyalog' üzerinden randevu oluşturabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu anlamlı hizmet, özel bireylerin hem sosyal yaşama katılımını artırıyor hem de onların 'ben yapabilirim' duygusunu güçlendirerek geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlıyor.