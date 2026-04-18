İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ ilçesine içinde belediye hizmet binası, düğün salonu, otopark, kapalı pazaryeri, çok amaçlı salon, otopark gibi ilçenin ihtiyacı olan birimleri tek çatı altında buluşturacak çok amaçlı bir hizmet kompleksi kazandırıyor. Yapı ruhsatını Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile birlikte imzalayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, modern hizmet binasını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'ın belediye hizmetleri ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını tek çatı altında giderecek dev kompleksin yapımı için düğmeye bastı. Beydağlıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen Çok Amaçlı Tesis Projesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açık çalışma ofisinde yapı ruhsatını imzaladı.

'En hızlı şekilde yapımını gerçekleştireceğiz'

İmza töreninde proje hakkında bilgi veren Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Beydağ Belediye Başkanımızla birlikte, ilçemize kazandıracağımız hizmet binasının ruhsatını imzaladık. Çok yakında ihalesini yaparak inşaata başlayacağız. Bu bina Beydağ için büyük önem taşıyor; bunun farkındayız. Projede bazı revizyonlara ihtiyaç duyulduğu için süreç uzadı. Ancak tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden tasarlandı. Pazaryeri, düğün salonu, belediye hizmet binası ve otoparkı bir arada barındıran çok amaçlı bir yapı olacak. Beydağ'a yakışacağına inanıyorum. Ortaya estetik ve işlevsel bir proje çıktı. Bu aşamaya gelmek bizim için önemliydi. Bundan sonraki süreçte yapımını en hızlı şekilde tamamlayacağız. İnşallah açılışını da birlikte gerçekleştireceğiz. Beydağ'ımıza hayırlı olsun' diye konuştu.

'Beydağ için çok önemli bir gün'

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise, 'Beydağ için çok önemli bir gün. Otoparkı, kapalı pazaryeri, belediye hizmet binası, düğün salonu aynı zamanda çok amaçlı salonu olan bir kompleksi ilçemize kazandıracağız. Bugün bu projenin ilk adımını attık. Ben katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Beydağ'mız için çok güzel şeyler olacak' ifadelerini kullandı.

Belediye ve halk etkileşimi yüksek yeni hizmet binası

Beydağ Cumhuriyet Mahallesi üzerinde belediye hizmet alanı olarak kayıtlı bin 400 metrekarelik alanda hazırlanan proje, bodrum kat ile toplam 4 kattan oluşacak. Toplamda 5 bin 480 metrekarelik inşaat alanına sahip proje, esnek kullanım senaryolarına sahip ve kamusal etkileşimi yüksek bir yapı olarak ele alındı. İlçeye yakışacak estetik ve bütüncül bir mimari tasarıma sahip hizmet binası, belediye hizmetleri ile sosyal ve kültürel fonksiyonların bir arada çözümlendiği bir alan olacak. Beydağ Çok Amaçlı Tesis Projesi içerisinde, belediye hizmet birimleri, düğün salonu, çok amaçlı salon, 70 tezgah kapasiteli pazaryeri, 45 araçlık otoparkı, çocuk oyun alanları ve kermes alanı gibi bölümler tasarlandı.

Doğayla uyumlu, enerji verimliliği yüksek bina

Tasarımda sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda enerji verimliliği ve doğal kaynakların etkin kullanımı hedeflendi. Çatı düzleminde konumlandırılan fotovoltaik güneş panelleri aracılığıyla yapının enerji ihtiyacının bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Ayrıca yağmur suyu toplama ve depolama sistemi ile yağmur suları toplanarak uygun alanlarda yeniden kullanılmakta, böylece su tüketiminin azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacak. Bununla birlikte yapı bünyesinde tasarlanan çöp şutu sistemi sayesinde atıkların katlar arasında kontrollü şekilde taşınması ve geri dönüşüm süreçlerine uygun biçimde ayrıştırılması sağlanarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulacak.