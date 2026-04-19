Denizli Büyükşehir Belediyesi, Trendyol ve GEKA iş birliğiyle hayata geçirilen 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu' eğitim programı tamamlandı. Kadın girişimciler, markalaşma ve e-ticaret alanında profesyonel bir adım atarak yerel pazarlardaki emeklerini küresel ticaret ağlarına taşıma fırsatı buldu.

DENİZLİ (İGFA) - Kadın girişimcilerin yerel pazarlardaki emeğini küresel ticaret ağlarına taşımak amacıyla başlatılan projede, kadın girişimciler dijital dünyada markalaşma ve profesyonel e-ticaret stratejileri eğitimi aldı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kadın girişimcilerin dijital ekonomide kalıcı yer edinebilmeleri için gerekli olan teknik ve stratejik donanımlar paylaşıldı.



GÜÇLÜ KADINLAR, GÜÇLÜ MARKALAR



İki ana oturumdan oluşan programda, GEKA Uzmanı İrfan Sezgin, kadın girişimcilere kendi hikayelerini nasıl bir marka değerine dönüştürebileceklerini aktardı. Trendyol İş Geliştirme Müdürü Nuri Erdoğan, 'Kadın Girişimcinin Dijital Yol Haritası' başlığı altında; satış stratejileri, operasyonel süreçler ve teslimat yönetiminin püf noktalarını paylaştı.

Ücretsiz olarak sunulan eğitim sonunda katılımcılar; markalarını dijital dünyada nasıl konumlandıracaklarını, pazaryeri dinamiklerini ve müşteri memnuniyeti odaklı operasyon yönetimini öğrenerek dijital girişimcilik dünyasına profesyonel bir adım attı.



MARIM: 'KADINLARIN GÜCÜ DENİZLİ'NİN GÜCÜDÜR'



Eğitim programında girişimci kadınlarla bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, 'Denizli, tarih boyunca üretimin ve ticaretin merkezi olmuştur.

Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin sadece şehrimizde kalması değil; birer markaya dönüşerek dünya pazarlarına açılmasıdır. Siz ürettikçe Denizli büyüyecek, siz güçlendikçe toplumumuz güçlenecektir' dedi.