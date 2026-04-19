Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü 'Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar yüzde 87 oranında tamamlandı. Projede çevre düzenleme çalışmaları sürerken, konutlardaki ince işçiliklerde de sona yaklaşıldı.

Projede kaba inşaat geçtiğimiz yıl tamamlanırken, konutlarda ince işçilikler hız kesmeden devam ediyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının da eş zamanlı sürdüğü projede tüm yapılar deprem yönetmeliğine yüzde 100 uyumlu olarak inşa edildi.

Türkiye'nin yerinde dönüşüm alanındaki en kapsamlı ve örnek projelerinden biri olan 'İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar yoğun tempoyla sürüyor. Dar sokakları ve depreme dayanıksız yapı stoku nedeniyle 'riskli alan' ilan edilen bölgede dönüşüm süreci artık son aşamaya geldi. Bu kapsamda projenin genel tamamlanma oranı yüzde 87'ye ulaştı. 47 bloktan oluşan proje sahasında betonarme imalatların tamamı bitirilerek, kaba inşaat yüzde 100 oranında tamamlandı.

PEYZAJ UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Projede yer alan 1.097 konut ve 1 ticaret merkezinin dış cephe kaplama ve boya işlemlerinin büyük bölümü tamamlandı. İç mekânlarda ince işçilikler sürerken, altyapı çalışmalarıyla birlikte çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarına da hız verildi. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge, modern ve ferah bir yaşam alanına dönüşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (TOKİ) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında inşa edilen tüm yapılar, güncel deprem yönetmeliğine tam uyumlu olarak hayata geçirildi. Eski, bitişik nizam ve plansız yapılaşmanın yerine geniş caddeler, sosyal donatı alanları ve güvenli konutlardan oluşan yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.