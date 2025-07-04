Mersin’de her yaştan insanı sporla tanıştırmak için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘çocuklar sporla büyüsün ve erken yaşta spor alışkanlığı edinsin’ diye, ‘U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi’nin bu yıl 4.’sünü düzenledi.MERSİN (İGFA) - 17 Mayıs’ta başlayan lig, Türkiye Futbol Federasyonu ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde gerçekleştirildi. Anamur, Erdemli, Silifke, Tarsus ve merkezden 11 ve 12 yaş grubu çocukların kıyasıya mücadele ettiği şenliğe, 173 spor kulübünden 3 bin 500 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen Çocuk Futbol Şenliği, gerçekleşen ödül törenleri ile sona erdi.

BAŞARILI OLAN TAKIMLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Ödülleri takdim edilen takımlar arasında; U-11 A Grubu birincisi Mersin Büyükşehir Belediyesi, U-11 B Grubu birincisi Başarıspor, U-11 C Grubu birincisi Toroslar Kartal, U-11 D Grubu birincisi M. Mezitli, U-11 E Grubu birincisi Çayspor, U-11 F Grubu birincisi Tarsusgücü, U-11 G Grubu birincisi T. Altınçocuk 33, U-11 H Grubu birincisi T. Gelecek, U-11 K Grubu birincisi Erdemli Belediye, U-11 L Grubu birincisi Kargıpınarı, U-11 M Grubu birincisi Anamurspor, U-11 N Grubu birincisi Taşeli İdman Yurdu olurken; U-12 A Grubu birincisi Altınçocuklar, U- 12 B Grubu birincisi Akdeniz Belediye, U-12 C Grubu birincisi Mersinter, U-12 D Grubu birincisi M. Gençlerbirliği, U-12 E Grubu birincisi Gençsaraylı, U-12 F Grubu birincisi Tarsus 1923, U-12 G Grubu birincisi Kanalspor, U-12 H Grubu birincisi Tarsusgücü, U-12 K Grubu birincisi Erdemli Belediye, U-12 L Grubu birincisi Koyuncu Irmak, U-12 M Grubu birincisi Anamurspor ve U-12 N Grubu birincisi Gençmut oldu.

UYAN: “TURNUVA BOYUNCA SPORCULARIMIZ ÇOK GÜZEL BİR BAŞARI ORTAYA KOYDULAR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Turnuva boyunca sporcularımız, güzel bir enerji sarf ettiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, spora ve sporcuya her zaman destek oldu. Bundan sonra da bu desteklerine devam edecektir. Desteklerinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel turnuvada ödül töreni ile birlikte nice yetenekler de belirlendi. Bunları mutlaka antrenör ve hocalarımız gözlemlemiştir. Bu turnuva sayesinde hem Türkiye hem Avrupa Ligi’nde çok iyi oynayan çok yetenekli sporcularımız çıkacaktır. Bizler bu sporcularımızın her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı. Bu etkinlik ve müsabakalar sayesinde genç ve yetenekli sporcuların kendilerini ifade edebilecek bir alan bulduğunu dile getiren Uyan, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.