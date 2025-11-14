Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara kazandırdığı hem eğlenceli hem öğretici platformu olan 'Trafik Park', okulların ara tatil döneminde de çocuk neşesiyle doldu taştı.

MERSİN (İGFA) - Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği bir alan olarak hizmet veren parkta minik sürücüler; trafik kuralları, levhalar ve ışıklar hakkında bilgi ediniyor. 12 bin metrekarelik alanda hizmet veren Trafik Park; içerisinde bulunan spor, eğlence ve dinlenme alanlarıyla ailelerin uğrak noktası haline geldi.

Ara tatil sebebiyle yoğunlaşan Trafik Park, Cuma ve Cumartesi günleri 14.00-22.30, diğer günler ise 11.30-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Marina'nın karşında yer alan Trafik Park'ta; mini golf, masa tenisi, satranç alanı ile üretici kadınların yöresel ürünlerini satabileceği Kooperatif Market'in yanı sıra, yöresel ürünler ile glutensiz ürünlerin satıldığı market ve Park Kafe yer alıyor. Trafik Park çocuklara güvenli sürüş deneyimi sunarken, aileler için de keyifli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

KAPLAN: 'TRAFİK PARK, ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR PLATFORM'

Trafik Park'ta yönetici olarak görev yapan Anıl Kaplan, 'Trafik Park; çocuklar için çok güzel bir platform. Burada sadece araç sürdürmüyoruz. Aynı zamanda trafik kurallarını, levhaları, ışıkları, öğreniyorlar. Cuma ve Cumartesi günleri 14.00 - 22.30, diğer günler ise 11.30 - 20.00 arası hizmet veriyoruz. Ara tatil döneminde olduğumuz için, ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz' dedi.

4-7 yaş arası çocukların Trafik Park'ı kullanabildiğini, fakat araçların taşıyabileceği kilo sınırına kadar yaş sınırında esneklik sağlayabildiklerini kaydeden Kaplan, 'Alanımız sadece akülü arabalardan ibaret değil. Bunun dışında mini golf, masa tenisi ve satranç alanlarımız var. Bu sayede, gelen çocukları akülü araba dışında, diğer eğlenceli aktivitelere de yönlendirebiliyoruz' ifadelerine yer verdi.