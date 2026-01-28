Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatilinde soğuk havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Karnelerini alan çocukların tatildeki ilk adreslerinden biri, Tarsus Doğa Parkı oldu. Çocuklar hayvanları yakından gözlemlerken, aileler doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı, eşsiz doğası ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yarıyıl tatilinde çocukların ve ailelerin en çok tercih ettiği adreslerden biri olan Tarsus Doğa Parkı soğuk havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, çocuklar için eğitici ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Çocuklar Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanların doğal yaşamlarını yakından gözlemleme fırsatı bulurken, aileler de doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.